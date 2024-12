di Redazione

Il 5 dicembre 2024 presso l’Aula S del Dipartimento di Economia dell’Unimol a Campobasso. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna regionale “I sogni di Aurora”, che mira a sensibilizzare la comunità sui temi della parità di genere, della prevenzione della violenza e della tutela dei diritti delle donne. Questa iniziativa, di particolare rilevanza e qualità, si inserisce nelle attività di promozione dei diritti delle donne e di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con un obiettivo preciso: stimolare la riflessione sulle battaglie storiche e contemporanee per la tutela dei diritti delle donne e il loro impatto nella costruzione di una società più attenta. L’evento del 5 dicembre rappresenta un’opportunità di approfondimento e discussione su tematiche di grande attualità, con un focus particolare sulla violenza di genere, sulla tutela dei diritti delle donne e sull’empowerment femminile. L’incontro sarà reso ancora più significativo, grazie alla testimonianza di Rosaria Pietromonaco, sorella di Maria Donata, vittima di femminicidio a Campobasso. Racconterà la sua esperienza personale, il suo dolore nel dover crescere tre figli privati dell’amore di una madre che per mano del loro padre è morta con 15 coltellate. Un evento significativo, che sarà un’occasione preziosa per approfondire tematiche cruciali e riflettere sull’importanza della difesa dei diritti delle donne nella nostra società.