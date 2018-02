Allarme maltempo, riunito il centro coordinamento neve del Comune. Si è riunito oggi a Palazzo San Giorgio il Centro coordinamento neve del Comune di Campobasso e della Sea per far fronte alle esigenze e ai disagi legati alle precipitazioni che dovrebbero colpire, già da domani, il capoluogo molisano e buona parte della regione.

In attesa dei prossimi bollettini meteo che forniranno un quadro più preciso della situazione meteo, l’amministrazione consiglia, in caso di nevicate, di munirsi prima di uscire di casa di adeguato equipaggiamento e di limitare per quanto possibile gli spostamenti con i veicoli che dovranno essere comunque muniti di catene o di pneumatici invernali.

Si raccomanda agli automobilisti di non lasciare le vetture in condizioni tali da impedire la normale circolazione veicolare e quella dei mezzi spartineve, spargisale o di soccorso. Si consiglia inoltre di approvvigionarsi di un’adeguata quantità di sale da utilizzare per mettere in sicurezza la viabilità privata. Per far fronte alle esigenze dei cittadini domani (domenica 25 febbraio) a partire dalle 15 saranno attivi sia la sala operativa, presso la Sea, che il numero verde 800993380 al quale far riferimento solo in caso di necessità o per segnalare situazioni di pericolo.

L’amministrazione ringrazia sin da ora la popolazione per la preziosa collaborazione che offrirà al fine di limitare al massimo i disagi in tutto il capoluogo.