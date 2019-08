Nel corso dell’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, i militari di Campobasso, nella serata di ieri, hanno fermato un’autovettura con a bordo tre uomini originari della provincia di Foggia, risultati già noti alle Forze dell’Ordine anche per fatti di rilievo.

Nella circostanza venivano elevate delle contravvenzioni al Codice della Strada poiché il guidatore è risultato privo di patente di guida in quanto precedentemente ritirata ed inoltre il mezzo era privo di copertura assicurativa. Il veicolo, come previsto in questi casi, è stata sequestrato amministrativamente.