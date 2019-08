Parte venerdì 30 agosto, dalle ore 17.00 in villa de Capoa a Campobasso, e andrà avanti fino a domenica 1 settembre, l’edizione 2019 di Birrae, il festival delle birre artigianali organizzato dall’associazione Mash Out, con il patrocinio della Città di Campobasso e degli Assessorati al Commercio, alla Cultura e all’Ambiente dello stesso Comune che ha inserito l’appuntamento nel cartellone di “Eventi in città. Contaminazioni Culturali tra luoghi e generi”

Birrae 2019 sarà un’edizione totalmente PLASTIC FREE, stoviglie posate e bicchieri utilizzati saranno completamente compostabili per una tre giorni dedicata alla birra artigianale di qualità selezionata da HOPS UP! e al buon cibo a cura dello Zeppelin Pub e del ristorante Villa dei Conti. Non mancherà nello scenario naturale di villa de Capoa, la musica live con artisti di livello nazionale e internazionale.

Per la prima serata di venerdì 30 agosto saranno di scena i MR OAK Country Trio, un trio country capitanato da Piero La Quercia, countryman tra i più apprezzati in Italia.

Ma i veri protagonisti della tre giorni saranno, anche in questa edizione, alcuni tra i migliori birrifici italiani come: Bonavena e Okorei dalla Campania, SBAM! e Lieviteria dalla Puglia, non mancherà una rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up!, Birra Fardone e 4 Queens Brewery.

Come sempre, alle spine saranno presenti i birrai con i quali sarà possibile scambiare opinioni, chiedere informazioni e curiosità sull’ampio e affascinante mondo della birra artigianale.

L’ingresso è gratuito.

Di seguito il programma completo della prima giornata:

Venerdì 30 Agosto

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: MR OAK Country Trio, trio Country capitanato da Piero La Quercia countryman tra i più apprezzati in Italia