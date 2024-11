di Redazione

Sabato 16 novembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso si svolgerà il settimo concerto del cartellone organizzato dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso con il duo sassofono pianoforte formato da Gaetano Di Bacco e Giuliano Mazzoccante che eseguiranno in un viaggio “Da Parigi a New York” le musiche di Claude Debussy (Rhapsodie Mauresque); Fernande Decruck (Sonata in do diesis); Roger Boutry (Divertimento); Paul Creston (Sonata op. 19) e George Gershwin (Rhapsody in Blue Fantasia). Ad aprire l’appuntamento di sabato l’Open Concert degli allievi del Liceo Musicale G. M. Galanti Marco Bibbò al clarinetto e Federica Sala al pianoforte, uno spazio fortemente voluto dall’Associazione per promuovere i giovani talenti locali.