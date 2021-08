Venerdì 13 agosto, alle ore 21.00, prosegue nel cortile interno del Castello Monforte, il programma di appuntamenti musicali previsto per “Voci dal Castello”, con il concerto “Vento del Sud, suggestioni mediterranee” del Giovanni Seneca Trio.

Il Trio, composto da Giovanni Seneca (voce, chitarra classica e battente composizioni), Anissa Gouizi (voce, percussioni) e Frida Neri (voce, percussioni), proporrà un programma con musiche di G. Seneca e musiche tradizionali di vari Paesi del Mediterraneo.

Nello spettacolo, s’intrecciano composizioni originali a canti tradizionali che abbracciano l’insieme delle tradizioni mediterranee in varie lingue e dialetti: arabo, ladino, greco, serbo-croato, napoletano, pugliese, abruzzese e marchigiano. In un continuo vagare e mescolarsi di suggestioni musicali idealmente ispirate al mare e al Mediterraneo, si incontrano suoni e colori diversi. Protagoniste sono le voci e le corde del Mediterraneo.

Di particolare interesse l’utilizzo della chitarra battente, tipica della tradizione del sud Italia fin dal XIV secolo. Il suono di questo antico strumento è inconfondibile ed è diametralmente opposto a quello delle normali chitarre ed è più simile ad un clavicembalo o un sax. È ancora molto usato nella musica tradizionale, ma attraverso le composizioni di Seneca approda a nuove sonorità che ne esaltano la sua anima antica e popolare al tempo stesso. Nelle composizioni originali e negli arrangiamenti presentati troviamo riferimenti e citazioni che provengono da diverse aree geografiche e musicali.

Il viaggio musicale nel Mediterraneo parte dalle sonorità del sud Italia e passando per i Balcani, la Grecia, la Turchia e il Maghreb, approda fino alla Spagna. La voci versatili di Anissa Gouizi e Frida Neri si fondono con le corde e le percussioni interpretando alcune canzoni tradizionali.

“Voci dal Castello”, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso. Questo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Agosto in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura.

Dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Per la partecipazione ai concerti organizzati dall’ Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso e rientranti nel cartellone di Agosto In Città stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, previsti al Castello Monforte e a Villa De Capoa, si dovrà così procedere:

1) prenotazione presso la sede dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis in Viale Elena n.54 a Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 19,30 della settimana in cui l’evento avrà luogo;

2) assegnazione del posto a sedere a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

3) presentazione di Green Pass che permetta l’accesso nell’area del concerto stesso.

Per maggiori info in merito si può contattare l’Associazione Amici della Musica W. De Angelis.