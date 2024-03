di T.A.

Sono state tre le offerte giunte al Comune di Campobasso per la gara pubblica a valenza europea per il Trasporto Pubblico Urbano che si è aggiudicata la SATI. Estremamente soddisfatta per il risultato raggiunto il vice Sindaco reggente Paola Felice che sottolinea come con questa aggiudicazione si raggiunge uno dei più importanti obiettivi strategici di mandato dell’attuale Amministrazione. “E’ un risultato storico per la città di Campobasso: il contratto con l’attuale gestore risale ad oltre quarant’anni fa e con gli anni il servizio reso ai cittadini è divenuto sempre più scadente a causa di mezzi inadeguati e datati. Una rivoluzione in tema di mobilità sostenibile per la città: con un servizio più efficiente e rinnovato, anche grazie ai nuovi autobus elettrici acquistati da poco, si potrà finalmente pensare di ridurre l’uso delle auto private per una Campobasso più green che è stata filosofia trainante dell’Amministrazione sin dal suo insediamento”. Anche l’assessore all’ambiente e alla mobilità Simone Cretella parla di “una città finalmente a passo con i tempi”, ma pone soprattutto l’accento sulle responsabilità delle diverse amministrazioni che si sono succedute e che hanno consentito di anno in anno di prorogare un contratto datato al 1977. “Responsabilità che si sommano a quelle altrettanto gravi della Regione Molise che, in particolare negli ultimi anni, ha completamente trascurato il trasporto pubblico del capoluogo, riducendone i finanziamenti ed escludendolo dai piani di approvvigionamento di nuovi bus. Condizioni che hanno generato nel tempo un progressivo depauperamento del servizio e l’impossibilità, da parte dell’azienda affidataria, di poter investire nei servizi e nell’ammodernamento della flotta autobus, oggi vetusta e del tutto inadeguata”. Il risultato raggiunto è anche frutto dell’encomiabile lavoro della struttura tecnica comunale, in particolare dei funzionari del servizio mobilità ai quali vanno i ringraziamenti dell’intera Amministrazione.