di Redazione

Venerdì 8 Marzo 2024 – ore 10.00 – Presso la Palestra IPIA Montini – via san Giovanni n. 100 – Campobasso. Progetto “Passaporto benessere capitale salute” rivolto alle scolaresche. Testimonial, Beppe Dossena, campione del mondo ’82, e Luca Pellegrini storico capitano della Sampdoria.

Il Comune di Campobasso aderisce al progetto “Passaporto benessere capitale salute” rivolto alle scolaresche. Testimonial, Luca Pellegrini, storico capitano della Sampdoria, e Beppe Dossena, già campione del mondo con la Nazionale del 1982. Saranno coinvolti ben 240 studenti frequentanti la classe 3^ della secondaria di primo grado, provenienti da tutti e 6 gli Istituti comprensivi del Capoluogo di regione. A farlo sapere è l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Sport di Campobasso, Luca Praitano, “il progetto, promosso da Special Team Legends, propone un percorso formativo alternativo, in grado di mettere a disposizione dei giovani partecipanti strumenti necessari per affrontare le sfide provenienti dal mondo dello sport, del lavoro e della scuola – riferisce Praitano – Trasmissione del

patrimonio storico e culturale, la valorizzazione della figura dell’anziano, la solidarietà tra generazioni e di maggiore coesione sociale, la lotta alla sedentarietà e, più in generale, alla ricerca del benessere, sono questi gli obiettivi principali del progetto e come testimonial avremo due campioni del Calcio italiano: Luca Pellegrini, storico capitano della Sampdoria, e Beppe Dossena, già campione del mondo con la nazionale del 1982, incontreranno i 240 giovani atleti presso la palestra dell’IPIA Montini, per lo svolgimento delle attività messe in programma, con attrezzature e tecniche all’avanguardia”. Più specifiche informazioni sul progetto e sul suo programma saranno date nella conferenza stampa programmata per venerdì 8 marzo 2024, alle ore 10.00, presso la palestra dell'IPIA Montini a via

San Giovanni, Campobasso.