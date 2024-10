di Redazione

Si è svolta a Palazzo San Giorgio la conferenza stampa relativa alla presentazione della Seconda edizione dell’evento “Sabato al Borgo” che si terrà il prossimo 26 Ottobre dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

“Musica, Arte, Tradizioni e Sapori”, sarà sempre questo il filo conduttore dell’iniziativa che sarà arricchita da importanti novità – dichiara la Sindaca –. “Le Tre M: è prevista una sfilata di moda, un’esposizione di auto d’epoca e l’esibizione di band musicali giovanili, veri e propri talenti della nostra città, oltre alla riconferma delle visite guidate e all’offerta culinaria che hanno ottenuto uno straordinario successo nella prima edizione dell’evento”. “La novità più importante – ha continuato la prima cittadina del capoluogo – riguarda l’organizzazione di una mostra di pittura estemporanea rivolta a tutti coloro che hanno un talento artistico e che vogliono esprimere la propria creatività cimentandosi nella pittura di uno scorcio del centro storico campobassano”. “Chi vorrà partecipare – spiega ancora la Sindaca – dovrà inviare una email all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.campobasso.it entro e non oltre martedì 22 Ottobre 2024 per consentire all’Ente di acquistare le tele necessarie per l’estemporanea. I dipinti verranno esposti in P.zza Prefettura e saranno valutati da una giuria popolare. I primi venti artisti classificati saranno premiati e le relative tele saranno esposte in Comune e nelle scuole”. L’Assessore Trivisonno nel ringraziare gli Amministratori del Comune e tutti i partener che hanno aderito nuovamente all’evento ha ribadito la volontà e la necessità di lasciare accesa quella luce speciale ed attrattiva sul centro storico al fine di accostarlo sempre più al binomio centro murattiano – opportunità. “Sarà convocata un’altra conferenza stampa – chiarisce l’Assessore – per presentare il cartellone definitivo e per illustrare nel dettaglio il regolamento sulla mostra estemporanea di pittura”. Ci sarà – conclude Trivisonno – anche uno spazio dedicato al miele ed alla biodiversità”. Una nuova iniziativa illustrata dall’Assessore all’Ambiente Cretella, invece è prevista per il giorno 27 ottobre, domenica, e “sarà organizzata in collaborazione con la Scuola Allievi dei Carabinieri, il Coni e l’Associazione Plastic Free organizzata in collaborazione con la Scuola Allievi dei Carabinieri, il Coni e l’Associazione Plastic Free – come dice lo stesso Cretella- si tratta di una passeggiata paesaggistica nel Centro Storico di Campobasso, contestualmente alla bonifica della Collina Monforte e del centro murattiano.” L’Amministrazione comunale, nel ringraziare tutti gli enti, le associazioni, le scuole, il Conservatorio, i ristoratori e i commercianti del centro storico che hanno fatto rete per la buona riuscita dell’evento, invita tutti i campobassani, corregionali e turisti a partecipare.