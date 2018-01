L’anziano 88enne è stato investito da un’auto in via Mazzini mentre stava attraversando la strada. Alla guida dell’auto, una Fiat Punto, c’era un giovane campobassano che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestargli soccorso. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale Cardarelli dai sanitari del 118 giunti sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.