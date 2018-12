L’uomo, è morto questa mattina, presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, dove si era sottoposto ad un intervento di ernia inguinale. I familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri per far luce sull’accaduto.

Il 53enne di Santa Croce di Magliano, da quanto si apprende, era in buona salute per cui non è chiaro cosa abbiamo provocato il decesso. Da parte sua, la Fondazione Giovanni Paolo II, escluderebbe che a causare la morte sia stato l’intervento chirurgico. In ogni caso, sarà l’autopsia, a fare chiarezza su questa tragica morte.