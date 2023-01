Nemmeno la nevicata delle scorse ore consentirà l’attivazione di tutte le piste a Campitello Matese. Sulla località sciistica della provincia di Campobasso si sono accumulati circa 40 centimetri di coltre bianca, ma questa mattina (19 gennaio) la società che gestisce gli impianti – la Matese Ski – ha comunicato l’apertura del solo del nastro trasportatore e della seggiovia Piana – Lavarelle. “Il motivo . spiega l’amministratore delegato di Funivie Molise, l’avvocato Fausto Parente – è l’insufficiente coltre che si è accumulata. Le piste inoltre devono essere battute per evitare rischi agli sciatori”.

Un po’ poco per cercare di attirare gli sciatori più esperti, ossia l’utenza attesa in questo periodo dell’anno. E probabilmente la notizia sul funzionamento di due soli impianti avrà forse sorpreso gli amanti degli sport invernali che speravano almeno di poter tornare sulla Del Caprio, la più importante seggiovia della stazione matesina al centro dei lavori di manutenzione straordinaria per i quali sono stati spesi fior di quattrini (1,4 milioni di finanziamenti regionali).

Eppure a Campitello si sperava proprio nella neve per recuperare la stagione invernale che, ad eccezione del periodo delle festività natalizie, aveva imboccato un trend negativo per l’assenza dei fiocchi. Per questo le Regioni del Centro e del Sud Italia avevano incontrato il ministro del Turismo Daniela Santanchè per chiedere l’aiuto del Governo con un piano straordinario a fronte ai gravi danni economici del comparto.

Situazione analoga a Prato Gentile, il polo molisano per lo sci di fondo. Qui questa mattina dovrebbe aprire solo l’anello turistico: questa mattina si stava preparando la pista dopo la coltre che si è depositata la scorsa notte. Non tantissima in realtà: a Capracotta (comune di cui fa parte Prato Gentile) si rilevano una ventina di centimetri di neve.

Ma la speranza è l’ultima a morire: nelle prossime ore l’ondata di maltempo dovrebbe abbattersi in maniera più importante sulla nostra regione. E il calo delle temperature dovrebbe favorire il ritorno dei fiocchi. Staremo a vedere se gli impianti sciistici molisani si faranno trovare pronti.