di Redazione

Sarebbe un’istanza del comune di San Massimo che vanterebbe crediti nei confronti di Funivie Molise per centinaia di migliaia di euro a far rischiare la vendita della stazione sciistica. La base d’asta è pari a 2 milioni e 642mila euro.

La notizia sa di clamoroso ma il prossimo 22 dicembre, sarà venduta all’asta l’intera stazione sciistica di Campitello Matese, impianti di risalita compresi. La vendita senza incanto sarà effettuata in cinque di sette lotti per un totale richiesto, con base d’asta di due milioni e 642mila euro. La causa della vendita all’asta – sarebbe stando alle prime informazioni raccolte – l’istanza del comune di San Massimo che vanterebbe crediti nei confronti di Funivie Molise per centinaia di migliaia di euro, a titolo di mancato pagamento dell’imposta sulle superfici sciabili. Dopo diverse richieste, è partita la procedura legale di vendita senza incanto.

Lotto 1

Fabbricato adibito ad hotel, albergo, PREZZO BASE Euro 625.000,00

RILANCIO MINIMO Euro 12.500,00 (2% prezzo base con arrotondamento)

OFFERTA MINIMA Euro 468.750,00

Lotto 2

Immobile Impianto di risalita, PREZZO BASE Euro 750.000,00

RILANCIO MINIMO Euro 15.000,00 (2% prezzo base con arrotondamento)

OFFERTA MINIMA Euro 562.500,00

Lotto 5

Immobile Impianto di risalita PREZZO BASE Euro 1.300 .000,00

RILANCIO MINIMO Euro 26.000,00 (2% prezzo base con arrotondamento)

OFFERTA MINIMA Euro 975.000,00

Lotto 6

Immobile Impianto di risalita PREZZO BASE Euro 300.000,00

RILANCIO MINIMO Euro 6.000,00 (2% prezzo base con arrotondamento)

OFFERTA MINIMA Euro 225.000,00

Lotto 7

Immobile Impianto di risalita PREZZO BASE Euro 4 50.000,00

RILANCIO MINIMO Euro 9.000,00 (2% prezzo base con arrotondamento)

OFFERTA MINIMA Euro 337.500,00.