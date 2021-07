RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La ASD Stabiaequa Half Marathon, in collaborazione con il Comune di San Massimo, sotto l’egida sportiva della UISP, ente di promozione sportiva, organizza la prima edizione della “Campitello Matese Run in the Sky”, una gara podistica nazionale di km 9,2, in calendario il giorno Domenica 18 luglio 2021, con partenza e arrivo in località Campitello Matese, San Massimo (CB).

La “Campitello Matese Run in the Sky” è un evento sportivo che pone l’accento sui valori sani dello sport e sulla bellezza turistico-culturale del territorio.

La “Campitello Matese Sky Race” è infatti un’occasione per promuovere lo sport attraverso una competizione che si realizzerà nel bellissimo scenario di Campitello Matese; sarà, altresì, una nuova occasione per promuovere il territorio di Campitello Matese a livello regionale e nazionale e sarà, anche, un momento di incontro, che si realizzerà la mattina di domenica 18 luglio, tra i produttori locali, le associazioni sportive del territorio e tutti i presenti, grazie ad un mini villaggio dei sapori e dello sport attraverso il quale si promuoveranno i prodotti tipici locali e le attività ludico-ricreative-culturali che si possono svolgere soggiornando in questo angolo di paradiso molisano.

L’evento podistico e il mini villaggio dei sapori e dello sport sarà reso possibile grazie alla collaborazione attiva con le aziende produttive dei prodotti tipici del territorio e con le associazioni sportive e culturali che operano nel comprensorio del Matese.

Campitello Matese Run in the Sky, si corre immersi nella natura incontaminata

Campitello Matese è molto nota per il comprensorio sciistico e per la natura incontaminata che offre in ogni momento dell’anno. In inverno lo spettacolo della natura si presenta vestito di bianco, mentre in primavera, estate e autunno, lo spettacolo si veste del verde dei monti e dell’azzurro dei cieli.

Il pianoro (1450 metri slm) dà il benvenuto a chi arriva su, mentre il Monte Miletto, con i suoi 2050 metri slm sovrasta tutto e tutti. Si pensi che nei giorni di bel tempo, dalla vetta del Monte Miletto è possibile osservare il Vesuvio e le isole campane.

Gara agonistica e scarpinata a passo libero

La Campitello Matese Run in the Sky prevede una gara competitiva e una scarpinata a passo libero non-competitiva. Tutti i partecipanti correranno sullo stesso percorso e usufruiranno dei servizi (assistenza medica, ristoro in gara e post-gara, pacco gara). Solo gli atleti che parteciperanno alla gara competitiva potranno essere classificati ed essere eventualmente premiati.

Il percorso della Campitello Matese Run in the Sky

Il percorso della Campitello Matese Run in the Sky vedrà impegnati gli atleti – che partiranno ed arriveranno nei pressi degli uffici comunali – lungo il pianoro, e dopo un giro e mezzo, gli stessi saliranno per il Bosco di Pietra e proseguire sino in località Selva Piana, da cui correranno lungo la strada provinciale sino a raggiungere la zona della sciovia San Nicol“. Scavallato il promontorio, i partecipanti si ritufferanno nuovamente nel pianoro in cui effettueranno un ultimo giro per, infine, nella piazza antistante gli uffici comunali.

Programma Campitello Matese Run in the Sky (17 e 18 luglio 2021)

Sabato 17 luglio, per coloro che passeranno il weekend a Campitello matese, sono previste convenzioni con hotel e ristoranti in loco e alcuni eventi come braciata sotto le stelle e altre attività ludico-sportive-culturali grazie alla collaborazione con associazioni del territorio.

Domenica 18 luglio, la partenza della gara podistica è alle ore 9.30, mentre durante tutta la mattinata sarà possibile accedere al mini villaggio dei sapori e dello sport in cui saranno presenti stand di aziende agricole e di associazioni sportive e culturali del territorio che promuoveranno i prodotti tipici e le attività che si possono svolgere nel promontorio di Campitello Matese.

Durante i due giorni sarà possibile prenotare attività ludico-ricreative grazie alle varie associazioni.

Come arrivare a Campitello Matese, San Massimo (CB)

– Autostrada A1 uscita Caianello (da Napoli) uscita San Vittore (da Roma)

– Autostrada A14 uscita Vasto Sud

– Autostrada A16 uscita Benevento

– Da Campobasso S.S. 87 verso Isernia-Venafro uscita San Massimo

– Da Isernia S.S. 17 verso Campobasso uscita San Massimo

– Da Benevento S.S. 87 verso Campobasso-Isernia-Venafro uscita San Massimo

Informazioni

INFO E ISCRIZIONI GARA:

+39.348.361.38.20 (ANDREA) | +39 331 807 9002 (ANTONIO)

+39 328 663 0510 (LELLO) | +39.328.137.08.10 (NICOLA)

INFO E PRENOTAZIONI HOTEL E PASTI :

+39.338.523.44.24 (MASSIMO)