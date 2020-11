di Christian Ciarlante

Stagione sciistica a rischio per Campitello Matese e Capracotta. Il governo avrebbe deciso di bloccare il turismo sulla neve.

Dopo un 2019 andato malissimo per mancanza di neve e clima mite in appennino, il 2020 si sta trasformando, causa Covid, in un altro incubo per il settore e per gli amanti dello sci. Inutile elencare gli effetti nefasti che si avranno su tutto il comparto.

Le Regioni stanno pressando il governo per far partire la stagione sciistica in sicurezza, in modo da evitare un’altra catastrofe economico-lavorativa. Per il Molise, rischia di essere l’ennesima mazzata dalla quale sarà difficile riprendersi.

Ricordiamoci che proprio da una gita in montagna di alcuni nostri corregionali, a fine febbraio 2020, il virus di diffuse anche nella nostra regione.

I gestori degli impianti possono seguire tutte le linee guida possibili ed immaginabili, ma il problema sono gli italiani e il loro strano rapporto con buonsenso e responsabilità.

La decisione finale verrà presa con il prossimo Dpcm.