di Redazione

La S.S. Campobasso Calcio, nella quattordicesima giornata del Campionato di Eccellenza Abruzzo, torna vincitrice dalla trasferta contro il San Gregorio, partita giocata nel capoluogo abruzzese e terminata con il punteggio di 3 a 0 per le molisane.

Le due squadre per tutta la gara si sono affrontate a viso aperto, nel primo tempo le atlete del Campobasso hanno avuto più possesso palla e hanno trovato la rete con un tiro da circa trenta metri dell’attaccante Cristofano. Si andava a riposo con le molisane in vantaggio. Nella ripresa era ancora Cristofano a raddoppiare per la S.S. Campobasso con un tiro di sinistro effettuato direttamente da calcio d’angolo. Le ragazze del San Gregorio provavano ad accorciare le distanze con qualche azione di gioco e cercando di impensierire il portiere Caserio anche con qualche tiro da fuori area ma su un attacco del Campobasso, un difensore del San Gregorio pressato dalle molisane effettuava in area di rigore un retro passaggio corto, era lesta ad inserirsi la centrocampista Mancini che con opportunismo si avventava sul pallone infilandolo rasoterra alla destra del portiere e portando così il risultato al sicuro per le molisane sul 3 a 0. Le rossoblu con questa vittoria mantengono il quarto posto in classifica con 23 punti restando a sei lunghezze dalla prima Bucchianico e a quattro dalla seconda Pineto, un solo punto divide il Campobasso dal Pescara che è terzo in classifica. La prossima giornata vedrà le molisane ospitare presso l’antistadio RausoToti di Campobasso il Rapino Maiella, squadra ostica che attualmente ricopre il sesto posto in classifica a sei lunghezze di distacco. Formazione S.S. Campobasso Calcio: Caserio, Nolasco, D’Avanti, De Santis, Savelli, Giampetruzzi, Comodo (15’ s.t. Perrella), Busico (10’ s.t. Mancini), Mainella. Panichella (40’ s.t. Armenti), Cristofano (35’ s.t. Donatelli). A disposizione: Basile, Sorrentino, Testa. Formazione San Gregorio: Ventresca, Ferrauti, Di Persio, Berardi, Moscone, Candussio, Incorvati, Scimia, Romani, Ceselli, Moro. A disposizione: Mazza, Cipriani, De Matteis, Anastasio, Valente, Uddin, Scaramazza.