di Redazione

Vince 2 a 1 tra le mura amiche la S.S. Campobasso Calcio con un gol a pochi minuti dalla fine contro il Rapino Maiella. A siglare il gol partita è stata l’attaccante Ciocca Carolina, un gol cercato dalle rossoblù con un forte tiro effettuato da circa 25 metri del centrocampista Mainella, tiro che impattava in area di rigore sull’attaccante Ciocca pronta e lesta a girare al volo e ad angolare alla sinistra del portiere Nardulli, che nulla poteva e sorpresa dalla velocità del pallone. Una partita alquanto sofferta proprio nella seconda frazione del tempo regolamentare, eppure le molisane avevano iniziato nel migliore dei modi la gara andando in rete con un eurogol di rara bellezza dell’esterno Perrella Cristiana che aveva finalizzato in modo esemplare con un tiro a spiovere da fuori area destinandolo nell’angolo alto alla destra del portiere, un bel assist proveniente dalla sinistra del terzino Savelli. Qualche minuto più tardi era il capitano D’Angelo a sfiorare il raddoppio che con un tiro da lunga distanza centrava in pieno il palo. Sempre nel primo tempo direttamente da calcio d’angolo era Cristofano a centrare di nuovo il palo basso della porta avversaria. A pochissimi minuti della fine del primo tempo c’è da registrare l’infortunio (fortunatamente solo muscolare) del terzino sinistro Aurora Savelli che lasciava il posto alla collega Giampetruzzi. Nella ripresa il Rapino Maiella osava qualcosa in più schierando addirittura quattro attaccanti e costringeva le molisane a rinchiudersi nella propria metà campo ma che in diverse occasioni si dimostravano alquanto pericolse in azioni di contropiede. E così proprio in una di queste azioni al 40’ del secondo tempo trovavano il gol vittoria come descritto precedentemente. Le molisane con la vittoria sul Maiella restano al quarto posto in classifica a 6 lunghezze del Pineto prima in classifica. Nella prossima giornata di campionato le molisane riposeranno e quindi non potranno accumulare punti, stesso discorso sarà per il Pescara che avrà in programma la partita contro il Chieti che non farà punteggio in quanto il Chieti ha anche una formazione che milita in serie C. Saranno invece impegnate sia il Pineto sul campo del Rapino Maiella e sia il Bucchianico che giocherà in casa contro il Cantera Adriatica. La S.S. Campobasso Calcio riprenderà il proprio cammino domenica 2 marzo presso l’antistadio Rauso-Toti contro il Pro Vasto.

Formazione S.S. Campobasso Calcio: Caserio, D’Avanti, Savelli (42’ p.t.

Giampetruzzi), De Santis, Perrella (40’ s.t. Mastracchio), Mainella, Panichella (40’ s.t. Basile), D’Angelo, Cristofano (27’ s.t. Busico), Ciocca, Mancini. A disposizione: Comodo, Cuzzola, Donatelli, Testa. Allenatori: Raffio Nunzio, Piacquadio Paola.

Formazione Rapino Maiella Calcio: Nardulli, D’Amico Francesca, Fernandez, Orlandi, Fusco, Berardi, Caruso, Bucceroni, Bellucci, Di Fazio, Angarano, Grella. A disposizione: Mancini, Colasante, Orlandi, D’Amico Daniela. Allenatore: Simonetti Gianni.