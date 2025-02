di Redazione

E’ un periodo nero quello che la squadra rossoblu della S.S. Campobasso calcio sta attraversando. Le due sconfitte subite nelle ultime due gare di campionato, lasciano l’amaro in bocca ai propri sostenitori.

Eppure nell’ultima di gara disputata domenica 2 febbraio, sul proprio campo e contro una diretta avversaria c’erano tutti i presupposti per fare bene ma alla fine la maggior vivacità delle atlete del Pineto hanno determinato una sconfitta interna inaspettata. La squadra molisana al primo affondo delle ragazze abruzzesi, avvenuto al terzo minuto di gioco hanno subito la prima rete per poi subirne un’altra alla mezz’ora di gioco. Sul punteggio del 1 a 0 c’è da sottolineare un tiro da circa 40 metri del capitano rossoblu D’Angelo, su questa azione il portiere avversario era abbondantemente fuori dai pali per un’uscita con i piedi avvenuta fuori area, il capitano ha calciato di prima intenzione ma purtroppo ha sfiorato il palo. Altra occasione si è verificata su un angolo battuto sempre dal capitano D’Angelo che vedeva la centrocampista Giampetruzzi colpire al volo “a botta sicura” un fendente molto forte ma il portiere avversario era lesto a bloccare senza problemi. Nella ripresa il duo Raffio/Piacquadio ha cercato di ridisegnare il modulo di gioco inserendo l’attaccante Ciocca per il terzino Testa e la centrocampista Mancini per Comodo. Dopo circa 10 minuti è entrata anche Nolasco per Perrella e a 25’ dalla fine l’altro attaccante Cristofano per Busico ma pur attaccando e costringendo le avversarie a soli contropiedi la partita non si è sbloccata, da registrare nella ripresa anche un palo su un tiro da fuori della molisana Mainella. Testa adesso alla prossima gara che vedrà le molisane impegnate sabato 8 febbraio alle ore 15,00 sul campo del San Gregorio (L’Aquila), i sostenitori rossoblu potranno seguire la partita in diretta sul Canale 16 del digitale terrestre che sarà trasmessa ad opera dell’emittente televisiva Super J. Formazione S.S. Campobasso Calcio vs Pineto: Caserio, Testa (46’ s.t. Ciocca), D’Avanti, De Santis, Savelli, Perrella (10’ s.t. Nolasco), Giampetruzzi, Comodo (46’ s.t. Mancini), Busico (20’ s.t. Cristofano), D’Angelo, Mainella. A disposizione: Armenti, Cuzzola, Mastracchio. Basile, Donatelli.