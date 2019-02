Cinque gli atleti speciali molisani che parteciperanno alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi che si svolgeranno in primavera a Gubbio, in Umbria. Si tratta di Emilio Pistilli dell’Istituto Biologico di Campobasso, di Michele Iapalucci dell’Istituto Pagano sempre del capoluogo e di Manuel Di Loreto dell’Istituto Svevia di Termoli per la Categoria Allievi

Per quella Allieve prenderanno parte alla competizione Sara Sebastiano dell’Omnicomprensivo di Santa Croce e Alessia Fittante dello Svevia di Termoli. Tutti, provenendo dall’intera regione, si sono cimentati, oggi, nelle finali regionali dei Campionati Studenteschi di corsa campestre che si sono svolti al Vivaio Forestale di Campochiaro (Cb) e che domani vedranno coinvolti altri ragazzi sempre delle scuole del territorio

Una manifestazione sportiva indetta da Miur ed organizzata in collaborazione con il Coni, il Cip e le FSN con l’obiettivo di incentivare le attività sportive individuali e a squadre favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani realizzando un percorso educativo dal carattere etico e sociale, guidando all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Così, 12 atleti speciali e quasi 200 altri studenti ‘podisti’, pure della categoria Juniores maschile e femminile, stamane si sono distinti su un percorso naturale di circa 850 metri. “Una esperienza importante che – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – valorizza le capacità dei nostri ragazzi e che ci rende orgogliosi del lavoro portato avanti, con non pochi sacrifici, ogni giorno”