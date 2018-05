Dodici Comuni molisani sedi di gare, ventinove impianti sportivi, cinquantuno Cus d’Italia, ventisette discipline sportive nazionali, circa cinquemila partecipanti, trecento volontari: sono i numeri della 72^ edizione dei Campionati Nazionali Universitari Molise 2018 che si svolgeranno per i prossimi dieci giorni, fino al 27 maggio, sul territorio molisano.

Ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione presso il Palaunimol di Campobasso alla quale ha preso parte il presidente della Regione Donato Toma.

«Il valore aggiunto – evidenzia Toma – rispetto a quanto fatto dalla precedente Amministrazione che ha provveduto a finanziare i Campionati, è costituito dal fatto che, fra le deleghe assegnate oggi pomeriggio, c’è anche turismo, cultura, sport e impiantistica sportiva, un segno tangibile dell’attenzione che il nuovo Governo di questa regione intende porre a sostegno del settore».

I Campionati Nazionali Universitari rappresentano la massima rassegna dello sport universitario italiano e un grande momento di incontro agonistico fra gli studenti di tutte le università italiane; essi si svolgono ogni anno in una sede diversa e mettono a confronto i migliori atleti di età compresa tra i 18 e 28 anni, ciascuno in rappresentanza del proprio CUS. Un’operazione di grande marketing promozionale per la nostra regione.

«Lo svolgimento dell’evento in dodici Comuni molisani – fa notare il governatore – costituisce anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio, essendo prevista la presenza di circa cinquemila atleti e relativi accompagnatori, un indotto che avrà sicuramente una ricaduta positiva sul tessuto produttivo della nostra regione.

Va anche evidenziato, infine, l’effetto mediatico della manifestazione che sarà seguita dalla stampa e dalle reti televisive nazionali. La sfida è mettere in campo altre iniziative come questa di oggi per rilanciare e diffondere l’immagine del Molise».