Domenica da incorniciare per la NAI: l’allieva Greta Fraraccio ai Campionati Italiani Indoor di Ancona conquista la terza piazza dietro a Veronica Zanon e Diarra Sow confermandosi in un periodo di grande crescita, come dimostra il risultato di 12.29 che migliora di oltre 40cm il suo personal best.

Un 12.29 che rappresenta anche il miglior risultato di sempre di tutte le categorie, nella specialità, per un atleta molisano ed ennesima scommessa vinta per la società presieduta da Agostino Caputo a dir poco raggiante al termine della gara. “Per la NAI è una soddisfazione doppia: per l’ottimo risultato raggiunto dalla nostra giovane atleta, che sapevamo avere ampi margini di miglioramenti, ma anche per il nostro tecnico Iolanda Ferritti, una scommessa vinta pure per lei”.

Al termine della gara abbiamo raggiunto telefonicamente proprio il tecnico Ferritti: “Ci siamo avvicinate a questa gara non al meglio delle condizioni: nelle ultime tre settimane Greta non si è allenata con costanza per via di una brutta influenza che l’ha tenuta ferma per più di qualche giorno e la ripresa è stata dura, ma non abbiamo mai smesso di crederci, perché già un ottimo lavoro era stato fatto al meeting del 21 gennaio dove era riuscita a piazzare un buon 11.82. Sapevo che poteva fare bene, ma è andata oltre le aspettative”.

“Dopo il risultato di oggi – continua il tecnico della NAI – le sensazioni sono molto positive, perché ci fanno pensare agli ulteriori margini di miglioramento: abbiamo preso la strada giusta e cercheremo di lavorare sempre al meglio”. “I prossimi obiettivi? Mi devo consultare con il nostro guru”.

In questa bella domenica, soddisfazioni sono arrivate anche dalla strada, infatti, Giovanni Grano, dopo l’ottima prestazione ottenuta domenica scorsa alla mezza maratona di Napoli, oggi si è ripetuto migliorandosi alla 2^ World Running Accademy Half Marathon di Massa Carrara, dove si è piazzato secondo.

La gara odierna ha rappresentato un’altra tappa di avvicinamento all’obiettivo stagionale dell’atleta NAI: la maratona di Praga in programma a maggio. Sempre in vista dell’obiettivo stagionale Grano domenica prossima sarà in quel di Verona per la Romeo e Giulietta Half Marathon.