di Redazione

Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Parabadminton 2024. La compagine Isernia dell’ASD A.S.A.M. con Giuseppe Maurizio e Gianfranco Iaconelli ed il Tecnico Carmine Iacovella questo weekend saranno impegnati nel massimo campionato del badminton paralimpico.

Il venafrano Gianfranco Iaconelli dopo il torneo di Olbia in giugno parteciperà nella specialità del singolare SU5 mentre il guglionesano Giuseppe Maurizio si disimpegnerà nel SM WH1, nel Doppio Maschile WH1-WH2 con Salvatore Vasta del GSPD Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e nel Doppio Misto WH1-WH2 con Maria Grazia Leone dell’ASD SEI.

“Ci stiamo preparando all’evento sin dall’estate ottenute le qualificazioni- le parole del Tecnico – ed i ragazzi sono pronti ad affrontare quest’ultimo impegno di fine stagione. Sono fiducioso nelle loro prestazioni, che non deluderanno le aspettative”.