Tra i protagonisti dei campionati italiani paralimpici invernali di atletica Indoor Fisdir e Fispes, che si sono tenuti ad Ancona (22 e 23 gennaio 2021), anche i molisani Maria Giorio e Armando D’Alessio.

Maria ha conquistato il primo posto nel getto del peso su una distanza di 3,41 metri, Armando ha partecipato alla corsa in carrozzina, su una pista di 60 metri, posizionandosi sul gradino più alto del podio nella sua categoria con un tempo di 27,47 secondi.

Proprio per Armando si è trattato della prima gara.

“Ero molto in ansia, non sapevo cosa aspettarmi – ha rimarcato – Grazie poi al sostegno del tecnico Ivana e di Maria, ansia e paura sono sparite ed in pista ho dato il meglio di me…ce l’ho fatta. Sono felice. Ho conosciuto persone fantastiche e spero di partecipare a tantissime gare”

“Dopo il fermo a causa della pandemia è emozionante rivedere gareggiare i nostri ragazzi. A loro che hanno conquistato ottimi risultati i più vivi complimenti” – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.