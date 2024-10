Poi sarà donata al Santo Padre da Pontificia Fonderia Marinelli

Inizia ad Agnone il viaggio della Campana del Giubileo 2025, nel cuore dell’antichissima Fonderia Marinelli che l’ha creata, per arrivare fino al mare di Termoli prima di essere donata al Santo Padre in Vaticano.

Il progetto della “Campana in cammino” curato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli è stato illustrato, in conferenza stampa, a Campobasso, nella sala della Giunta regionale, dal Commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico alla presenza del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, di Armando e Gabriella Marinelli, del consigliere regionale con delega al Turismo Fabio Cofelice, del responsabile della Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Campobasso, Mario Ialenti, e dei sindaci di Agnone (Isernia), Palata (Campobasso) e Roccavivara (Campobasso).

Il tragitto che percorrerà la Campana del Giubileo rievoca il mito di un’altra leggendaria “martinella”, quella di Santa Caterina donata dalla Fonderia e poi affondata nel mare davanti al Castello Svevo di Termoli a seguito del saccheggio dei turchi del 1566.

La campana giubilare partirà sabato 19 ottobre alle 9 da Agnone per giungere alle ore 12 a Trivento.