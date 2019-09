Il network europeo delle Polizie Stradali “TISPOL”, del quale la Polizia Stradale italiana ha tenuto la Presidenza operativa fino al mese di aprile 2019, ha confermato per la giornata di giovedì 26 settembre 2019, l’evento europeo denominato “EDWARD” European Day Without a Road Death.

L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di ottenere, a livello europeo, una giornata, individuata nel 26 settembre, con zero vittime sulle strade. Ulteriori e collaterali scopi di EDWARD sono quelli di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità sulle strade e di dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

Per aderire a tale iniziativa, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso, ha predisposto, per giovedì 26 settembre, mirati servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti ritenuti principale concausa di incidentalità stradale, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e all’uso dei telefoni cellulari (principale fonte di distrazione).

Nel dettaglio la Polizia Stradale del capoluogo molisano ha disposto, per tutta la giornata in questione, il raddoppio delle pattuglie, anche in borghese, sulle due principali strade statali della provincia (SS 647 e SS 17/87) che effettueranno mirati controlli anche con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in possesso (Telelaser, street control, ecc.).

Particolare attenzione sarà data anche al mancato impiego delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori degli autoveicoli e sull’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini. Considerato, inoltre, che i motociclisti sono annoverati a pieno titolo tra gli “utenti vulnerabili” della strada e che, pertanto, rappresentano il 50% delle vittime di incidenti, sarà effettuata anche una mirata azione di controllo sull’uso del casco protettivo sui veicoli a due ruote.