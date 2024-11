di T.A.

CAMPAGNA OLEARIA IN CORSO NEL VENAFRANO CON OLIO TRA 12/13 EURO A LITRO

IL PRODOTTO E’ QUALITATIVAMENTE BUONO MA QUANTITAVAMENTE RIDOTTO

E’ in pieno svolgimento nel Venafrano, come del resto altrove, la campagna olearia 2024. In diversi casi a raccogliere olive sono all’opera intere famiglie, con tanti giovani che si vedono al lavoro negli uliveti sia di pianura che di collina. Le prospettive della campagna olearia 2024 ? Si presentano ottime relativamente alla qualità dell’olio che si ricava non risultando l’oliva attaccata dalla “mosca”, come si usa definire il parassita del frutto oleario. Diverso invece il discorso della quantità delle olive sull’albero e di riflesso dell’olio che si ricaverà. Non dappertutto infatti ci sono olive da cogliere dal che la definizione tipica dell’annata, detta appunto “ mriosa ”, invidiosa. Ossia serpeggia una sorta di invidia tra chi ne ha di olive da cogliere e chi invece non ne ha, o ne ha pochissime. Passiamo al prezzo di vendita dell’olio e prima ancora ai costi da affrontare nei frantoi per la molitura delle olive. Tale molitura ammonta quest’anno a 20 euro al quintale di olive, mentre il primo olio 2024 già in vendita viene ceduto a 12/13 euro a litro. In parole povere prezzi consistenti sia per molire le olive che per comprare olio. I pareri raccolti in giro : “Quest’anno il prodotto è eccellente, leggero, limpido e saporito -spiegano frantoiani e olivicoltori- non presentandosi l’oliva attaccata dalla “mosca”. Ossia si porterà in tavola un olio molisano bio e di qualità, anche se i prezzi di vendita in questa prima fase di commercializzazione appaiono alti. Non è escluso comunque un loro sostanziale ribasso”. Dove soprattutto si stanno raccogliendo tante ulive e quali le migliori ? “Il prodotto migliore -aggiungono gli operatori del settore- è quello di collina, senza comunque disprezzare l’olio di pianura. Ci sono poi tante olive ad est della piana di Venafro e sulle colline dell’interno, mentre sono presenti poche “aurine” -le olive tipiche del Molise occidentale- nella storica zona del Campaglione, il cui olio era gustato in quantità considerevoli dagli antichi romani che tanto lo apprezzavano”. Si sta lavorando e commercializzando quindi “l’oro giallo” della nostra regione, con numerosi molisani che sperano in un’annata favorevole per il lavoro, i commerci e l’intera economia familiare.