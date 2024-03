di Redazione

L’Assessore regionale alle politiche del lavoro, Gianluca Cefaratti e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro sono lieti di annunciare un evento di reclutamento che si terrà il prossimo 15 aprile a Campobasso, dalle ore 9,30, presso la sala riunioni dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro in via Masciotta n. 13, riguardante la campagna nazionale di selezione di personale

EURES “Obiettivo Tropici”, per la stagione estiva 2024. L’evento rappresenta una straordinaria occasione per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego per la prossima stagione estiva nel settore turistico e desiderano espandere i propri orizzonti professionali. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare direttamente i datori di lavoro e di sottoporsi a colloqui di selezione.

Le figure richieste sono: Responsabili di Animazione, Operatori Mini e Junior Club, Istruttori di Fitness e Yoga, Tennisti, Dj e Tecnici Audio/Luci, Animatori, Social Media Manager, Fotografi, Musicisti, Coreografi, Ballerini, Cantanti, Operatori Socio-Educativi, Operatori Sportivi, Sorveglianti, Infermieri, Group Leader, Assistenti Bagnanti e Assistenti Escursioni. Le sedi di lavoro includono prestigiose località sia italiane che internazionali, quali Italia, Grecia, Spagna, Canarie, Egitto, Santo Domingo, Cuba, Maldive, Zanzibar e Tunisia. L’evento è inserito all’interno di un più ampio programma di iniziative promosse dalla rete EURES, che mira a offrire opportunità lavorative qualificate nel settore turistico. Per partecipare, i candidati dovranno avere almeno 18 anni e, se selezionati, si vedranno offrire un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno due mesi, con inclusi benefit quali vitto, alloggio e welfare. Invitiamo tutti gli interessati a inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail info@obiettivotropici.it, specificando nell’oggetto “Selezioni OT – Campobasso”. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il Servizio EURES dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro al numero 0874416424 o via e-mail a eures@moliselavoro.it. In allegato la locandina dell’evento, che invitiamo a diffondere tra i canali di comunicazione a Sua disposizione, al fine di garantire la massima partecipazione.