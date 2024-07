di T.A.

Si terrà sabato pomeriggio 20 Luglio 2024 a Matrice un incontro culturale con dibattito

dedicato ai Tratturi Molisani, come mezzo per uno sviluppo turistico del territorio.

L’evento è patrocinato da confcooperative Molise e dal neo costituito comitato OCCHIO

AL TRATTURO, l’evento sarà preceduto da una passeggiata turistica nel borgo di Matrice

a partire dalle ore 16. A seguire dalle 17,30 presso la biblioteca Zampini (scalo ferroviario)

dopo i saluti del presidente dell’associazione Demetra e delle autorità presenti,

interverranno l’architetto Sabino Lo Buono esperto di impatto ambientale, il dott.

Alessandro Colombo di Dimensione Explorer – Consigliere Nazionale Assoguide, il Dott.

Roberto Colella esperto di marketing turistico e infine il dott. Emilio Izzo Consulente della

Regione Molise per i Tratturi.