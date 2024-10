Ancora un evento di grande rilevanza nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, grazie alla Camminata tra gli olivi ideata dall’Associazione Città dell’Olio. L’Ente Parco ha organizzato la Camminata ideando un percorso tra oliveti ben gestiti e sottratti all’abbandono nell’ultimo decennio. Alla conclusione della passeggiata, sono stati premiati i migliori 20 oliveti del Parco, a seguito di verifiche sul territorio della Commissione individuata dall’Ente.

L’Ente Parco ringrazia l’Associazione Vigili del Fuoco in C. per il supporto all’evento e l’Associazione Olivesroad di Roma per la presenza, oltre all’Associazione PRIS. Un grazie anche a Rai isoradio per il bel filmato sulla raccolta delle olive a Venafro con Olio Extra Vergine d’Oliva Licinius, alla Fondazione Mario Lepore e a Paola Perna per il rinfresco e la collaborazione.

Con l’occasione, termina il mio mandato alla guida dall’Ente Parco. Una sfida iniziata tredici anni fa e lanciata dal noto oleologo Luigi Caricato che su una rivista specializzata si chiedeva che fine avesse fatto il famoso olio di Venafro. Una sfida che da Venolea 2012 ha permesso al Parco di riscrivere nella modernità l’immane storia dell’olivicoltura venafrana. Da allora grazie ad una strategica alleanza con l’Associazione Città dell’Olio è stato corrisposto all’Ente un notevole dinamismo propositivo e promozionale, riconosciuto nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del MASAF, inserito in progetti internazionali come l’Interreg IPA Cross Border Ol e sostenitore di una rete mediterranea dei luoghi storici e mitologici dedicati all’Olivo. Oggi nell’Associazione PRIS il Parco ha un ruolo consolidato tra i luoghi rurali di interesse nazionale. L’olio di Venafro ha quindi raggiunto livelli qualitativi altissimi grazie ad Aziende che operano Parco e che hanno saputo coniugare qualità e storia come l’Azienda Olio Venafro LDP, Oliocjv , l’Olio Extra Vergine d’Oliva Licinius e il recente “Olio Tempo, Una Storia dell’Antica Roma” di Carlo Di Dario. Un Parco dalla gestione difficilissima e dotato da sempre di scarse risorse, portata avanti con l’amministrativo Rag. Benedetto Iannacone. Il 31 ottobre prossimo, alle 17,30, è convocato il Consiglio direttivo dell’Ente per le consegne amministrative al nuovo Presidente Fabio Iannucci, cui auguro le migliori fortune, assieme ai consiglieri Ferdinando Alterio, Elviro Cipolla e Paola Moscardino. Sarà questa l’occasione per inviare al Presidente della Regione Molise Francesco Roberti che non ho avuto finora il piacere di conoscere, una corposa relazione di fine mandato, dalla quale lo stesso potrà rendersi conto di quanti assurdi ostacoli e criticità mai risolte si sono frapposti, nel corso degli anni, tra la Regione Molise il Parco dell’Olivo di Venafro. Con la speranza che vengano finalmente superati.

Ci saranno altre occasioni per ripercorrere la storia e gli obbiettivi raggiunti e non di questo Ente e ringraziare i tanti che hanno collaborato con lo stesso.

Emilio Pesino