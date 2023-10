di Redazione

La camminata tra gli Olivi rappresenta un momento per riconnettere i cittadini al proprio territorio e alla propria terra, oltre che per far conoscere un paesaggio millenario, con i suoi prodotti naturali derivanti dagli alberi di olivo, ad ogni appassionato di enogastronomia.

L’Associazione Nazionale Città dell’Olio promuove, domenica 29 ottobre 2023, la settima edizione della Camminata tra gli Olivi in 150 città italiane, ognuna con un proprio itinerario. La Camminata si svolgerà anche nel Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro.

Edizione 2023

Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e FIF (Fondazione Italiana Fegato), il tema della Camminata è “Olio Evo & Salute”. L’obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza delle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e della salute, sottolineandone le proprietà benefiche e promuovendone un consumo quotidiano corretto.

Itinerario e attività

Il comune di Venafro ha selezionato un tragitto tra gli olivi, di circa 3 km, con caratteristiche uniche dal punto di vista storico-ambientale. La partenza avverrà alle ore 10.00 dal piazzale antistante la Cattedrale di Venafro: il percorso, durante il quale ci saranno momenti divulgativi sulla cultura dell’olio ad opera di un esperto agronomo, si snoda attraverso gli oliveti secolari, le mura ciclopiche ed un’area dedicata all’asini, nel cuore del Parco. Durante il percorso stabilito si potrà assistere ad un intervento di gestione di un muro a secco in un oliveto storico, con rifacimento di macere e recupero dell’area produttivi. Olivi di grandi dimensioni di Aurina in oliveti dai quali si domina il profilo di Venafro, fanno da preludio alla zona di arrivo presso il Giardino degli Olivi Patriarchi, dove dimorano i cosiddetti “gemelli”, olivi ricavati per talea dagli olivi più antichi d’Italia. Al termine della Camminata, prevista per le ore 13.00, presso la nuova area pic-nic antistante il Giardino degli Olivi Patriarchi, i partecipanti potranno degustare pane e olio locale, e taralli.

In caso di cattivo tempo, la Camminata sarà rimandata a data da destinarsi.