28 ottobre 2018, “Camminata nazionale tra gli olivi”: Evento in 120 città aderenti all’Associazione nazionale Città dell’Olio.

Ecco il percorso organizzato nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro

Il raduno è previsto alle ore 9.30 presso Piazza Antonio De Curtis, antistante il Castello medievale di Venafro (Castello Pandone). La passeggiata inizierà con la descrizione del maniero che ospita pregiati affreschi a grandezza naturale dei cavalli del Conte Enrico Pandone e una pinacoteca nazionale. Dal Castello si raggiunge Piazza Annunziata e dopo una piccola e strettissima viuzza (La Portella) si imbocca un’antica mulattiera recentemente ripristinata con un progetto del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise.

Si percorre, quindi, questo nuovo tracciato riemerso dopo oltre 50 anni di abbandono, con un tragitto a mezza costa panoramico e dominato dalla Torricella, avamposto medievale. Si raggiunge, così la zona del Campaglione. Di qui si ridiscende attraverso gli oliveti, tra cisterne di ville rustiche romane e mura megalitiche, per raggiungere il Giardino degli Olivi patriarchi italiani. Si lascia quindi il Parco per rientrare nel centro storico e spostarsi alla Palazzina Liberty, sede dell’Ente Parco. In questo contesto sono previste degustazioni con olio di Venafro e di prodotti locali tipici della tradizione rurale, come lo spezzato di Ceppagna. Nella sala conferenze dello stabile si avrà anche l’evento “Voci dal Parco”, rievocazione in chiave moderna dei testi latini che omaggiano l’olio di Venafro.

Nel Palazzo è alloggiata la mostra sul Paesaggio rurale storico allestita dal Parco. Nel pomeriggio sarà possibile visitare con un biglietto unico ridotto sia il Museo archeologico di Venafro che gli interni di Castello Pandone, dalla cui terrazza sommitale si gode un panorama che spazia dal giardino rinascimentale al territorio del Parco. L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Associazione Olea Mediterranea e dell’Associazione Cippus.