Dopo Rai 3, con la trasmissione “Geo”, anche Rai 1 si occuperà di “cammina, Molise!” nel programma “La vita in diretta”.

Il Coordinamento di “cammina, Molise!” ha accolto l’invito di Rai Uno a partecipare alla trasmissione “La vita in diretta” per venerdì 3 agosto. L’orario della diretta è prevista per le h.18,00 e la location è l’albergo Palma di Castropignano, dove alloggeranno la maggior parte dei marciatori.

L’occasione per tutti noi molisani è importante. Una vetrina a livello nazionale apprezzabile soprattutto per i paesi interessati all’attraversamento dei quattro giorni di marcia.

Tutti i comuni di “cammina, Molise! 2018”, San Felice del Molise, Acquaviva Collecroce, Palata, Montecilfone, Tavenna, Mafalda, Sant’Elia a Pianisi, Pietracatella, Gildone e Cercemaggiore, saranno presenti all’evento con una delegazione, rappresentata dal proprio gonfalone, che pubblicizzerà il proprio borgo con prodotti tipici, costumi tradizionali ed usanze locali, gruppi folkloristici, prodotti d’artigianato locale, illustrazione delle peculiarità storiche e culturali. Saranno presenti tutte le Pro Loco e le Associazioni che collaborano all’accoglienza dei marciatori.

Il tutto avverrà mentre i marciatori, alla spicciolata, arriveranno in albergo da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero per assicurarsi una notte di riposo ed essere pronti il giorno dopo per iniziare a conoscere il Molise a piedi.

In pratica assisteremo sulla Rai, in diretta, ad un BENVENUTO speciale, riservato ai marciatori di “cammina, Molise! 2018”.

Un invito quindi ai marciatori, in particolare a quelli che arriveranno con la propria auto, di arrivare in tempo (prima delle 17,30) per onorare il “benvenuto” ed un invito a tutti i molisani di partecipare, senza sforzi di gambe e piedi, alla visione della trasmissione.