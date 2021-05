Ultim’ora

Questa mattina il camion di una ditta molisana di autotrasporti si è ribaltato. Secondo quanto si apprende, il rimorchio si sarebbe staccato dalla cabina di guida per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto in Campania, all’altezza della rotonda dell’interporto di Maddaloni in provincia di Caserta. Non ci sarebbero state conseguenze né per il conducente né per altri autoveicoli. La bassa velocità del mezzo pesante e l’assenza di traffico in zona ha, fortunatamente, evitato qualsiasi spiacevole conseguenza fatta eccezione per la paura. Sul posto l’intervento dell’Anas.