L’incidente si è verificato questa mattina all’ingresso della tangenziale di Termoli. Un camion, condotto da un 60enne, è uscito fuori strada e si ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente del mezzo pesante, ferito in modo non grave, dopo le prime cure ricevute dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto sono giunti gli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine per regolare il traffico e ripristinare le normali condizioni di viabilità.