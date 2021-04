REDAZIONE

Centro Iperbarico del Vietri di Larino è a rischio chiusura per colpa delle inefficienze programmatiche di una classe politica sorda e cieca . Il raggiungimento del pensionamento di due figure professionali in servizio presso il Centro Iperbarico, potrebbe sopprimere l’ennesima eccellenza pubblica di questa regione. Il ” Gruppo Civico Art. 32″ ed il Comitato Basso Molise per il Bene Comune ” sinergicamente si opporranno a questo ennesimo scippo a discapito del Vietri, del Molise e di tutto il centro sud d’Italia. Un sit-in di protesta si terrà giovedì 29 aprile alle ore 17.00 nel piazzale antistante il Vietri in Larino. Si invita alla partecipazione tutto il popolo molisano, il Forum per la difesa della Sanità pubblica, tutti i comitati , i Sindaci e tutti i politici e parlamentari regionali. La difesa del Bene Comune è un obbligo morale che bisogna assolvere coscienzosamente, lo dobbiamo alla nostra terra, alle nostre famiglie, al futuro dei nostri figli.

Comitato Basso Molise per il Bene Comune e art.32 Gruppo Civico Larino