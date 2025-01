di Redazione

La Camera di Commercio del Molise supporta il Premio Nazionale Adriano Olivetti, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza e dalla Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Il premio è rivolto a scuole e imprese italiane che si distinguono per innovazione, sostenibilità e impegno sociale, ispirandosi ai principi di Adriano Olivetti, ideatore del modello d’impresa che porta il suo nome, basato su coincidenza tra efficienza produttiva e manageriale e dimensione etica, oggi sempre maggiormente evocata davanti alle sfide emergenti di equità sociale, qualità ambientale, sviluppo economico e giustizia intergenerazionale. L’obiettivo è quello di stimolare e valorizzare le imprese che generano un impatto positivo sul territorio e sulle comunità, favorendo lo sviluppo del Mezzogiorno e promuovendo un’economia più inclusiva e sostenibile. In particolare, la sezione dedicata alle imprese mira a riconoscere il contributo in ambiti fondamentali come:

il benessere dei dipendenti,

la sostenibilità ambientale,

lo sviluppo locale,

la formazione continua del personale.

La partecipazione al Premio è gratuita e possono partecipare tutte le imprese italiane. Le imprese interessate devono presentare una descrizione dettagliata del proprio progetto innovativo, supportata eventualmente da immagini, video o materiali multimediali. Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2025. Le imprese vincitrici riceveranno una targa di merito con il titolo “Premio Nazionale Adriano Olivetti”. Inoltre, avranno accesso al supporto di esperti camerali per l’autovalutazione delle performance aziendali e la redazione del bilancio di sostenibilità. Le aziende premiate saranno anche inserite nell’Albo d’Oro, consultabile sul sito della Camera di Commercio di Cosenza. Per maggiori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito della Camera di Commercio di Cosenza e della Fondazione Adriano Olivetti.

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/premio-nazionale-adriano-olivetti-sezione-imprese

https://www.fondazioneadrianolivetti.it/premio-nazionale-adriano-olivetti/