di T.A.

IL TEN. COL. CORRADO CAPEZZONE, DAL 2021 IN MOLISE, LASCIA PER ASSUMERE IMPORTANTE INCARICO MILITARE NELLA CAPITALE

Era dal settembre 2021 al timone della Compagnia Carabinieri di Venafro, lasciandosi apprezzare dai militari che dirigeva nonché da autorità e popolazioni del territorio affidatogli per la propria valenza di uomo e di militare. Da alcuni giorni il Tenente Colonnello Corrado Capezzone di cui si sta scrivendo ha lasciato la Compagnia Carabinieri di Venafro per passare ad importante ruolo professionale nella Capitale. L’alto ufficiale, persona a modo e rispettosa, in effetti è attualmente operativo presso l’Ufficio Personale del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma. Ha competenze sui territori delle Legioni Carabinieri di Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria e Marche. E mentre al Ten. Colonnello Capezzone vanno gli auguri di FuturoMolise per il nuovo alto incarico attribuitogli, a Venafro si attendono nomina ed arrivo del nuovo Comandante della Compagnia dell’Arma della città.