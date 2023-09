di T.A.

L’EX ASSESSORE COMUNALE VENAFRANO MASSIMILIANO DI VITO PER TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI NEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI DELLA CITTA’

IPOTIZZATI TRASLOCHI CONGIUNTI TRA CIRCOLO PILLA E SEDE DEI VIGILI URBANI PER TORNARE AD OSPITARE A VENAFRO LE PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA, OGGI TRASFERITE NELLA FRAZIONE CEPPAGNA

Ipotizzato un autentico e rivoluzionario tourbillon di spostamenti e trasferimenti a Venafro per migliorare determinati servizi scolastici pubblici e soprattutto per tornare ad ospitare a Venafro capoluogo le prime classi della primaria, oggi trasferite nella frazione Ceppagna data la necessità d’interventi di ammodernamento e ristrutturazione di diverse sedi scolastiche pubbliche di Venafro. Chi si fa carico e portavoce di siffatta “crociata” -meglio definirla rivoluzione di fatto- è l’ex assessore municipale Massimiliano Di Vito, uscito dall’agone politico locale ma non per questo lontano dalle maggiori tematiche cittadine. Ecco quanto asserisce l’ex amministratore comunale ed attuale imprenditore nel settore edile : “E’ partito il nuovo anno scolastico -attacca il nostro- ed a Venafro ecco ripresentarsi puntuali vecchie e nuove carenze strutturali in tema di edilizia scolastica pubblica. Si pensi che tutte le prime classi della primaria sono state dirottate nella frazione Ceppagna per la necessità d’interventi strutturali sugli edifici scolastici nel capoluogo. Conseguenza : Venafro capoluogo senza alunni della primaria e bambini tutti dirottati a Ceppagna ! Inaudito !”. Cosa propone? “ E’ necessario tutto un insieme di cambiamenti e trasferimenti per cercare di migliorare nel breve la situazione e l’occasione per farlo è alla portata, basta volerlo. Si può trasferire in altra sede sempre al rione Mercato il Circolo Pilla, pochissimo frequentato ed il più delle volte chiuso. Il Comune di Venafro dispone al pian terreno del vicino ex Palazzo Armieri di piazza Vittorio Veneto di numerosi locali inutilizzati in uno/due dei quali potrebbe benissimo allocarsi il Pilla. Nell’attuale sede di tale circolo -qualcosa superiore ai 150 mq di proprietà comunale e situati ai piedi della casa municipale di piazza Cimorelli- andrebbe trasferita la Polizia Municipale, oggi allocata nell’ex Pretura di Viale San Nicandro. Il trasferimento della Polizia Municipale nel cuore della città antica e nei comodissimi ambienti di piazza Cimorelli oggi occupati dal poco frequentato Circolo Pilla liberebbe tanti locali dell’ex Pretura, davanti ai quali ci sono spazi, verde e tranquillità per accogliere i più piccoli tra gli alunni venafrani, facendoli rientrare nel capoluogo. Siffatti cambiamenti, certamente fattibili ed alla portata senza problema alcuno, migliorerebbero in un sol colpo diverse situazioni offrendo ai venafrani servizi più moderni e pari alle attese. Nessun ipotesi di chiudere alcunché, ma opportunità concrete perché la vita sociale e scolastica venafrana migliori nettamente. Chiedo ai nostri amministratori di procedere in tal senso, attese le aspettative unanimi, perché amministrare significa anche ascoltare il cittadino e migliorarne l’esistenza”. Francamente si conviene, attesa l’urgenza di offrire alla collettività venafrana un trend esistenziale pari alle attese ed alle esigenze di tutti !