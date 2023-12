CAMBI IN VISTA NEL VENAFRO PER MIGLIORARE LA STAGIONE DELLA SQUADRA DEL PRESIDENTE PATRICIELLO

Chi esce e chi entra, probabilmente, nel Venafro Calcio. Il club del presidente Nicandro Patriciello sta procedendo infatti a movimenti di calciatori in entrata e in uscita, al fine di dare una svolta alla stagione calcistica di eccellenza in corso sin qui non del tutto soddisfacente per i colori venafrani. A circa metà campionato il Venafro è alquanto distanziato dalla vetta, che al momento è saldamente nelle mani del duo Alto Casertano e Isernia. In tema di rinnovamento e rafforzamento dell’organico Patriciello ha lasciato libero di accasarsi altrove il centravanti sorrentino Sorriso, sin qui inferiore alle aspettative. “Speravamo diversamente -ha affermato il presidente del Venafro- per cui il giocatore non rientra più nei piani tecnici della squadra e può accasarsi altrove”. Attacco indebolito o qualche altro arriverà, proviamo a chiedere ? “Ci stiamo guardando intorno per un nuovo attaccante ed un centrocampista, altro ruolo da coprire diversamente. Per l’attacco ci sono contatti con l’ex Panìco, già in passato con la maglia del Venafro e in uscita dall’Alto Casertano. Panìco è l’attuale capocannoniere dell’eccellenza molisana, per cui sarebbe un ingaggio di notevole spessore tecnico. Per il centrocampo niente di definito, ma qualche nuovo giocatore arriverà”. La conclusione del Patriciello/pensiero : “In campionato siamo sesti e in zona play off. In Coppa abbiamo vinto la semifinale d’andata col Guglionesi (3-2), per cui abbiamo tanto ancora da giocarci. Speriamo di ingaggiare gli elementi giusti e di proseguire in Coppa, competizione che può spalancare le porte per la D. Dico perciò ai tifosi di stare vicini al Venafro e di sostenere la squadra, credendoci sino in fondo !”. Domani intanto (h 14.30 al Del Prete di Venafro) c’è l’atteso match casalingo col Castel d Sangro, con gli abruzzesi terzi in classifica in eccellenza con 26 punti alle spalle del citato binomio di testa, mentre il Venafro insegue in sesta posizione a quota 22. Partita quindi incertissima e tutta da vedere.