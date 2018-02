Il presidente della Regione è intervenuto questa mattina sulla vicenda di Bari nell’Aula del Consiglio regionale. Frattura, è indagato, insieme all’avvocato Salvatore Di Pardo in qualità di suo testimone, per l’ipotesi di calunnia nei confronti della direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, e del magistrato Fabio Papa, all’epoca dei fatti pm a Campobasso. Petescia e Papa sono stati assolti il 4 maggio 2017 con formula piena. In Aula Frattura ha ripercorso la vicenda e si è dichiarato completamente soddisfatto per l’interrogatorio avuto ieri a Bari e ritiene di avere chiarito la sua posizione sull’accaduto. “Ho ricevuto l’avviso di garanzia il 30 gennaio scorso. Il 7 novembre 2017, in occasione della mozione di sfiducia mossa nei miei confronti, non ero a conoscenza di alcun provvedimento giudiziario. In quella data, dunque, ho detto quello che era”. È uno dei passaggi dell’intervento di oggi, in Consiglio regionale.