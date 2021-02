Continuano senza sosta le chiamate telefoniche dei volontari del Sae 112 per verificare lo stato di salute e le problematiche attualmente vissute da tutte le persone residenti in città risultate positive al Covid-19 e costrette a trascorrere la quarantena nella propria abitazione.

Il servizio di call center voluto dall’amministrazione comunale di Termoli è stato attivato l’11 febbraio scorso. I volontari del Sae 112 stanno contattando circa 50 persone al giorno e ad oggi sono in 195 ad avere già avuto il supporto telefonico. In 18 hanno riferito di essere guariti.

Solamente in 7 sono risultati in presenza di criticità. Necessitano principalmente di ossigeno oppure di un supporto psicologico e quindi vengono ricontattate quasi giornalmente per verificare in che modo evolve la convalescenza.

Tutte le altre, invece, sono in presenza di sintomi non gravi. Diverse persone richiedono di essere assistite per la consegna domiciliare della spesa e per i farmaci.

Ieri gli operatori hanno contattato anche diversi residenti che si erano segnalati in quanto positivi al test antigenico per conoscere lo stato di salute e per sapere se hanno già eseguito il tampone molecolare.

Per tutti coloro che non stati ancora raggiunti dal call center, il Sae 112 ricorda i numeri di telefono e la mail con i quali si può richiedere il supporto.

I numeri telefonici sono:

mobile: 340.7221112 fisso: 0875.476446

mail: assistiticovid@sae112.it