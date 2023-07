Calici nel Bosco – 2° edizione

serata di degustazione guidata di vini molisani con abbinamenti

Sabato 29 luglio, alle 18.00, al Cerris Park, Parco Avventura nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS), l’evento organizzato in collaborazione con l’AIS Molise – Associazione Italiana Sommelier delegazione di Isernia.

Tra le sfumature del tramonto e poi sotto le luci delle stelle e delle suggestive lampadine che decorano il bosco di Sant’Onofrio di Chiauci (IS) torna Calici nel Bosco, seconda edizione di una serata di degustazione guidata di vini molisani con abbinamenti di tipicità locali. L’evento, che stavolta vede protagonisti i vini delle Tenute Martarosa di Nuova Cliternia (CB), è in programma sabato 29 luglio 2023, a partire dalle ore 18.00, ed è organizzato dal Parco Avventura Cerris Park e dall’AIS Molise, delegazione di Isernia.

Una collaborazione nata l’anno scorso che si è rivelata vincente, quella tra Cerris Park e AIS Molise, volta a far conoscere in maniera più approfondita il territorio molisano e le sue specialità, unendo vini delle più prestigiose cantine locali in uno scenario di pregio naturalistico come il Bosco di Sant’Onofrio, immerso nella Riserva della Biosfera UNESCO Alto Molise. La serata vedrà, infatti, la partecipazione di Michele Travaglini, produttore delle Tenute Martarosa, il quale guiderà i partecipanti nella degustazione, e di Carlo Pagano, Presidente AIS Molise.

I vini scelti per la degustazione sono: Spumante Brut Rosé, Fiano del Molise DOC, Molise Rosso DOC, Tintilia del Molise DOC che saranno abbinati con Pallotte cacio e ova fritte, Frittata con galletti oppure Frittata con cipolla e mentuccia, Mortadella e Caciocavallo.

Al termine della degustazione guidata sarà possibile continuare la serata con dell’ottima Polenta chiaucese e calici di vino a scelta.

AIS Molise dal 2009 qualifica e promuove la figura del sommelier e contribuisce alla diffusione della cultura del bere bene in maniera moderata e consapevole, oltre a svolgere numerose attività sul territorio come eventi e degustazioni a tema e seminari di approfondimento. Cerris Park è una realtà giovane nel panorama molisano: un Parco Avventura all’interno di un meraviglioso bosco di cerri con diversi percorsi pensati appositamente per bambini, ragazzi e adulti (2 percorsi MINI, 4 percorsi BABY, 5 percorsi OVER).

Calici nel Bosco prevede 5 tipologie di ticket: degustazione guidata con abbinamenti (costo euro 15); accesso alle attrazioni del Parco Avventura e degustazione (costo euro 30); degustazione guidata con abbinamenti + polenta finale (costo euro 20); singolo calice (costo euro 2,50); solo polenta (costo euro 7).

I posti sono limitati. È necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti: +39 328 027 0890 oppure cerrispark.mdl@gmail.com

Parco Avventura Cerris Park, Bosco di Sant’Onofrio, Chiauci (IS)