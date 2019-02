“Le consigliere Romagnuolo e Calenda non fanno più parte della Lega”. Lo annuncia Alessandro Panza per conto della segreteria federale del partito. La decisione, aggiunge Panza, “è l’inevitabile conseguenza di quanto fatto e dichiarato dalle due Consigliere negli ultimi giorni”.

Aida Romagnuolo e Filomena Calenda la scorsa settimana, durante una conferenza stampa, avevano chiesto le dimissioni dell’Assessore regionale esterno Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega in Molise.

“Ha dimostrato inadeguatezza nel ruolo che ricopre – avevano detto le Consigliere regionali molisane in conferenza stampa parlando di Mazzuto – i problemi del Molise sono sotto gli occhi di tutti, ma non ci sembra che abbia portato un valore aggiunto nella soluzione delle problematiche”. E martedì, in Consiglio regionale, Romagnuolo aveva dichiarato: “Non rivendichiamo posti in Giunta o altro, vogliamo solo sottolineare l’inadeguatezza dell’assessore Mazzuto che non ha dato risposte ai cittadini in difficoltà”.