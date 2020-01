Mercato in entrata in casa Polisportiva Vastogirardi. La società del presidente Andrea Di Lucente, ha acquisito in questi ultimi giorni, il cartellino del portiere, classe 1999, Ovidijus Siaulys, di nazionalità Lituana.

Fisico possente e grande esperienza tra i pali. Colpo di mercato realizzato grazie all’ottimo rapporto del presidente Andrea Di Lucente e del Direttore Sportivo altomolisano Giorgio Marinucci Palermo con la società Virtus Entella che milita in serie B.

Diverse presenze per il portiere in serie B e soprattutto il record , di aver vestito a soli 20 anni compiuti la maglia di portiere titolare della nazionale Under 21 Lituana.