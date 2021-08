Sarà un appuntamento all’insegna non solo dello sport ma anche del divertimento quello di domani al Palazzetto Sturzo di Campobasso. Alle 14e30 tutti in campo per la disputa del torneo conclusivo di Calcio a 5.

Dopo la costituzione delle squadre si passerà subito alla competizione. L’evento si concluderà con le premiazioni e la consegna degli attestati.

“Ancora un momento di inclusione – ha ricordato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – i nostri ragazzi si sono allenati con passione e sono pronti a dimostrare i loro progressi”.