di Giampiero Giunti

Il programma delle partite di domani delle squadre molisane impegnate nella 30 Giornata.

La capolista Città di Campobasso giocherà in fuori casa contro un agguerrita Real Giulianova che cerca punti per la salvezza. L’Olympia Agnonese, già retrocessa, giocherà fuori casa contro l’Albalonga mentre l’altra molisana, Vastogirardi, giocherà in casa contro la Vastese entrambe a 36 punti ed in cerca di vittoria.

Questo il programma completo:

Questa la Classifica prima della 30 giornata:

Questa la Classifica Marcatori prima della 30 giornata: