di Giampiero Giunti

Il programma delle partite di domani delle squadre molisane impegnate nella 29 Giornata.

La capolista Città di Campobasso giocherà in casa contro la quattordicesima in classifica Tolentino 1919. L’Olympia Agnonese, fanalino di coda, giocherà in casa contro il Rieti mentre l’altra molisana, Vastogirardi, giocherà fuori casa contro l’FC Matese.

Questo il programma completo:

Questa la Classifica prima della 29 giornata:

Questa la Classifica Marcatori prima della 29 giornata: