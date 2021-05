di Giampiero Giunti

È di qualche minuto fa il comunicato ufficiale della FIGC che ha deliberato che le retrocessioni in Eccellenza dalla Serie D relative alla stagione sportiva 2020/21 saranno limitate solo alle ultime due squadre per ogni girone e segnatamente l’ultima e la penultima in classifica che retrocederanno direttamente. Niente play out quindi quest’anno per il massimo campionato dilettantistico italiano. La molisana Olympia Agnonese quindi retrocede nonostante manchino ancora 5 giornate al termine.

Questa la situazione nel girone delle molisane:

GIRONE F (5 giornate al termine)

REAL GIULIANOVA 28

OLYMPIA AGNONESE 8

ATL. CALCIO PORTO S. ELPIDIO 7

Questa la situazione negli altri gironi:

GIRONE A (5 giornate al termine)

CITTA’ DI VARESE 32

SALUZZO 31

FOSSANO 25

VADO 24

BORGOSESIA 24

GIRONE B (3 giornate al termine)

VILLA VALLE 35

VIS NOVA GIUSSANO 32

CARAVAGGIO 29

SCANZOROSCIATE 26

TRITIUM CALCIO 25

GIRONE C (4 giornate al termine)

ESTE 38

PRODECO CALCIO 35

VIRTUS BOLZANO 35

CAMPODARSEGO 35

UNION FELTRE 31

CHIONS 19



GIRONE D (5 giornate al termine)

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO 33

BAGNOLESE 31

MARIGNANESE CATTOLICA 28

SASSO MARCONI 28

CORTICELLA 16

GIRONE E (4 giornate al termine)

SCANDICCI 29

GRASSINA 24

SINALUNGHESE 23

GIRONE G (5 giornate al termine)

TORRES 27

GLADIATOR 27

NOLA 27

AFRAGOLESE 26

GIUGLIANO 17

GIRONE H (4 giornate al termine)

REAL AGRO AVERSA 30

FRANCAVILLA 29

BRINDISI 28*

FBC GRAVINA 28

PORTICI 28

PUTEOLANA 24

GIRONE I (4 giornate al termine)