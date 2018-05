Serie D, anche l’Agnonese, come il Campobasso, raggiunge la salvezza diretta dopo la vittoria con la Sangiustese. Eccellenza, l’Isernia che vince il campionato e torna in Serie D. Promozione, promosse in Eccellenza l’FWP Matese e il Pietramontecorvino.

Serie D, Girone F

Risultati

Cerreto 1-1 Nerostellati

Avezzano 1-0 Matelica

Castelfidardo 2- 4 Vis Pesaro

Campobasso 3-2 Jesina

Francavilla 0-1 Monticelli

L’Aquila 3-3 Vastese

O. Agnonese 2-1 Sangiustese

Recanatese 3-5 Pineto

San Marino 2-1 Virtus S. N. Teramo

Classifica

Vis Pesaro 73

Matelica 71

Avezzano 62

Pineto 57

L’Aquila 55

San Marino 51

Vastese 51

Francavilla 50

Sangiustese 48

Campobasso 45

Castelfidardo 44

Recanatese 43

O. Agnonese 41

Virtus S. N. Teramo 40

Jesina 34

Monticelli 33

Fabriano 20

Nerostellati 18

Ecccellenza e Promozione

Risultati playout

1° giornata

Promozione – Polisportiva Ferrazzano – Carovilli 0-0

Eccellenza – Alliphae – Spinete 1-0