di Arianna Chiuchiolo

La dea bendata ha voltato le spalle al Trivento che ha disputato una partita equilibrata con il Roccaravindola. Dopo il botta e risposta iniziale tra Colagrossi e Sisti al 5° minuto di gioco Sisti aggancia il calcio di punizione battuto da SamSam e fredda i padroni di casa. 1 a 0 in favore dei blucerchiati. Il Trivento prova a reagire con due palle inattive battute entrambe da Pescolla, la prima viene messa in angolo da Melaragno,la seconda, debole e ecentrale, non crea alcuna difficoltà all’estremo difensore ospite. Si fa ancora vedere il Roccaravindola la conclusione di Sisti viene prima murata da De Pasquale e poi stoppata da Minichillo. Risponde Fagnani dalla media distanza, vigile Melaragno che respinge con i pugni. Al 38° i gialloblu insaccano il secondo gol: cross dalla sinistra di Samsam, Libraro insacca di testa alle spalle di Minichillo. Passano meno di sessanta secondi e i padroni di casa sono di nuovo in attacco con Pescolla, la respinta termina sui piedi Colagrossi, non c’è scampo per Melaragno. Trivento 1 Roccaravindola 2.

Parte il secondo tempo ed il Trivento è deciso a pareggiare i conti. Al 12° il tiro di Ciocca si stampa sulla traversa prova a rispondere Sisti che su assist di Samsam non riesce a chiudere l’azione. Al 32° cala il buio sull’Acquasantianni 8 e non solo per l’orario). Samsam da il via all’azione raccoglie Libraro che però non riesce nell’intento, ci pensa Sisti ad inserirsi e a segnare il gol del 3 a 1. Allo scadere della seconda mezz’ora la rovesciata di Nicola di Blasio è altissima sulla traversa, e poi ci riprova ancora ma questa volta melaragno viene salvato dalla traversa. Al 40° il Trivento riapre la partita con Paolo Di Blasio che su corner segna il secondo gol. Dura davvero poco la speranza poiché al triplice fischio del sig. Corrado Ferrara, della sezione di Isernia, il risultato finale è Trivento 2 – Roccaravindola 3